Опрос: подушку безопасности на случай ограничений имеют 45,5% представителей бизнеса

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Финансовую подушку безопасности на случай введения строгих ограничений имеют 45,5% представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается в результатах опроса разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан", проведенном в октябре среди 1227 работников и руководителей МСБ.

"Финансовую подушку безопасности на случай введения строгих ограничений бизнеса имеют 45,5% опрошенных компаний. 40,2% заявили, что резервного фонда у них нет, и они действуют строго по обстоятельствам. 14,3% ответили, что необходимости в денежной подушке безопасности не испытывают, поскольку готовы к новым ограничениям", - говорится в результатах опроса.

В период объявленного локдауна будут работать 93% компаний, 7% - на каникулах. На вопрос о том, как компании ощутили наступление четвертой волны коронавируса, 22,9% ответили, что их стали активнее мотивировать к вакцинации, 18,9% отметили падение выручки, в 16,3% компаний возросло количество заболевших коронавирусом, 11,5% перешли на полную удаленку. 2,2% респондентов ответили, что у них началось активное сокращение штата, а 1,3% признались, что вынуждены были закрыть офисы. 55,9% не ощутили никаких изменений.

Также компании рассказали о том, как подготовились к уходу на обязательную самоизоляцию: электронный документооборот (ЭДО) подключили 70,9% малых и средних предприятий, 15,4% этого не сделали и пока не планируют, а 13,7% только задумались о внедрении ЭДО. Домашней оргтехникой обеспечили сотрудников 64,9% компаний, 24% не сделали этого, поскольку не планируют работать дистанционно на период введения ограничений, а 11,1% подготовили план действий по снабжению работников техникой, но пока еще не реализовали его.

CRM-системами пользуются 66,1% отделов продаж в малых компаниях, 18,1% не пользуются системами управления взаимоотношениями с клиентами и не планируют подключать их. 15,9% пока только выбирают подходящую CRM.

"Новые ограничения для многих компаний оказалось предсказуемым исходом событий. Благодаря опыту, приобретенному за последние пару лет, многие компании озаботились созданием резервного фонда, заранее подготовили своих сотрудников к возможному переходу на удаленку и подключили им соответствующий софт - это доказывает, что отечественный бизнес крепчает и готов продолжать развиваться вопреки внешним обстоятельствам", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан" Сергей Козлов.