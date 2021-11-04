В МИД КНР заявили, что вместе с Россией продолжат восстановление иранской ядерной сделки

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китай намерен путем объединенных усилий с Россией содействовать продвижению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Об этом заявил в четверг МИД КНР.

"Китай и Россия выражают обоюдную готовность продолжать стратегическое взаимодействие и будут путем совместных усилий содействовать политическому урегулированию иранской ядерной проблемы", - говорится в комментарии, посвященном телефонному разговору заместителей министров иностранных дел двух стран Ма Чжаосюя и Сергея Рябкова, который состоялся 3 ноября.

В нем уточняется, китайский и российский дипломаты в ходе беседы "достигли консенсуса по широкому перечню вопросов". В нем подчеркивается, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) "должно осуществляться с учетом интересов каждой из заинтересованных сторон на основе взаимного уважения".

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе саммита стран G20, Москва полностью поддерживает возвращение к СВПД в его первоначальном виде. Документ был подписан с Тегераном в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году решил разорвать сделку, однако нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.