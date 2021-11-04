В нерабочие дни спрос на доставку готовых блюд в "Яндекс.Еде" вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спрос на доставку готовых блюд из ресторанов у агрегатора "Яндекс.Еда" по России вырос в нерабочие дни в 2,5 раза по сравнению с неделей до введения ограничений, на доставку продуктов из онлайн-ретейла в Москве и других городах России - в среднем на 30%. Об этом ТАСС сообщили опрошенные компании индустрии доставки готовых блюд и продуктов питания.

С 30 октября по 7 ноября текущего года в России указом главы государства установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

"Быстрее всего растут заказы навынос - в 2,5 раза относительно недели до вступления в силу ограничений", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы агрегатора "Яндекс.Еда", который работает в 24 городах РФ. По его словам, заявки от ресторанов на подключение к "Яндекс.Еде" выросли в 3,5 раза. Более 93% московских ресторанов - партнеров компании предпочли продолжить работать в формате доставки и навынос и не закрываться совсем.

Доставка продуктов в "Яндекс.Еде" выросла сопоставимо с заказами из ресторанов, хотя продовольственные магазины работают без ограничений. Заказы росли и до ограничений, например, в третьем квартале они год к году выросли на 84%, добавили в компании.

В агрегаторе Delivery Club, который работает в 40 городах России, фиксируют меньший рост спроса. "С 28 октября по 2 ноября россияне сделали через Delivery Club на 13% заказов больше, чем неделей ранее (с 21 по 26 октября). Особый прирост спроса пришелся на заказы навынос - за аналогичный период их количество выросло на 70%", - сказал ТАСС представитель пресс-службы Delivery Club. Он добавил, что накануне нерабочих дней, 18-24 октября, количество заявок от ресторанов на подключение к Delivery Club выросло на 60% по сравнению с неделей ранее.

Спрос на покупку продуктов через интернет

Спрос на доставку продуктов питания в нерабочую неделю вырос не так сильно, как количество заказов из ресторанов, сообщили опрошенные ТАСС онлайн-ретейлеры. В частности, в пресс-службе "Сбермаркета" (работает в 144 городах России) отметили, что в конце октября количество заказов выросло на 34% по сравнению с данным на конец сентября. В этот период клиенты "Сбермаркета" стали покупать больше молока, свежих овощей и фруктов, хлеба, печенья, шоколада. Доля этих продуктов в корзине покупателей увеличилась на несколько процентов.