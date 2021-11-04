В нерабочие дни спрос на доставку готовых блюд в "Яндекс.Еде" вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спрос на доставку готовых блюд из ресторанов у агрегатора "Яндекс.Еда" по России вырос в нерабочие дни в 2,5 раза по сравнению с неделей до введения ограничений, на доставку продуктов из онлайн-ретейла в Москве и других городах России - в среднем на 30%. Об этом ТАСС сообщили опрошенные компании индустрии доставки готовых блюд и продуктов питания.
С 30 октября по 7 ноября текущего года в России указом главы государства установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
"Быстрее всего растут заказы навынос - в 2,5 раза относительно недели до вступления в силу ограничений", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы агрегатора "Яндекс.Еда", который работает в 24 городах РФ. По его словам, заявки от ресторанов на подключение к "Яндекс.Еде" выросли в 3,5 раза. Более 93% московских ресторанов - партнеров компании предпочли продолжить работать в формате доставки и навынос и не закрываться совсем.
Доставка продуктов в "Яндекс.Еде" выросла сопоставимо с заказами из ресторанов, хотя продовольственные магазины работают без ограничений. Заказы росли и до ограничений, например, в третьем квартале они год к году выросли на 84%, добавили в компании.
В агрегаторе Delivery Club, который работает в 40 городах России, фиксируют меньший рост спроса. "С 28 октября по 2 ноября россияне сделали через Delivery Club на 13% заказов больше, чем неделей ранее (с 21 по 26 октября). Особый прирост спроса пришелся на заказы навынос - за аналогичный период их количество выросло на 70%", - сказал ТАСС представитель пресс-службы Delivery Club. Он добавил, что накануне нерабочих дней, 18-24 октября, количество заявок от ресторанов на подключение к Delivery Club выросло на 60% по сравнению с неделей ранее.
Спрос на покупку продуктов через интернет
Спрос на доставку продуктов питания в нерабочую неделю вырос не так сильно, как количество заказов из ресторанов, сообщили опрошенные ТАСС онлайн-ретейлеры. В частности, в пресс-службе "Сбермаркета" (работает в 144 городах России) отметили, что в конце октября количество заказов выросло на 34% по сравнению с данным на конец сентября. В этот период клиенты "Сбермаркета" стали покупать больше молока, свежих овощей и фруктов, хлеба, печенья, шоколада. Доля этих продуктов в корзине покупателей увеличилась на несколько процентов.
Одновременно доля туалетной бумаги в корзинах покупателей уменьшилась с 23% до 18%, доля крупы - с 23% до 21%. Ощутимо снизилась доля кофе - с 20% до 13%. Доля растительного масла в сентябре составляла 17%, в октябре - 14%. Продажи сыра, яиц, кисломолочных продуктов, колбасы, сосисок, макарон, муки остались без изменений, отметили в компании.
Такую же тенденцию отметили в пресс-службе ретейлера "Vprok.ru Перекресток" в Московском регионе. "В этом году в период перед объявленными нерабочими днями мы наблюдали плавный рост спроса на товары. По отдельным позициям он превышал 50%. Лидерами по количеству продаж в период подготовки к нерабочей неделе также стали овощные консервы, макаронные изделия, сухие смеси и сахар-песок", - сообщил ТАСС представитель компании.
При этом с 22 по 28 октября продажи зелени и фруктов выросли на 26% по сравнению с предыдущей неделей, бакалейных товаров - на 14,5%. Самый большой рост спроса внутри категории "бакалея" пришелся на муку, продажи которой выросли почти на 30%, добавил представитель ретейлера.
Маркетплейсы зафиксировали рост спроса на продукты питания
В пресс-службе маркеплейса Ozon также сообщили, что количество заказов сервиса Ozon Express (представлен в Москве и области, Санкт-Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодаре) с 28 октября по 2 ноября включительно относительно предшествовавшей недели выросло на 20%. "Пик спроса пришелся на 30 октября. Очевидно, пользователи отложили основную продуктовую закупку на конец недели", - сказал ТАСС представитель пресс-службы Ozon.ru.
Кроме того, на субботу же пришелся пик спроса на готовые блюда с быстрой доставкой. В целом в период с 28 октября в Ozon Express больше всего покупали свежие фрукты и овощи, молочные продукты и детское питание. В категории непродовольственных товаров лидировали бумажные салфетки, таблетки для посудомоечных машин и гигиенические товары, в том числе детские, добавили в компании.
Жители регионов, где представлен сервис Ozon Express, активно пользуются его услугами в период нерабочих дней. Так, в Твери с 30 октября по 2 ноября количество заказов в Ozon Express выросло на 28% к предыдущей неделе, в Санкт-Петербурге - на 21%.
"С наступлением нерабочих дней россияне активно совершают онлайн-покупки, в том числе продуктов питания и готовых блюд. С 28 октября по 1 ноября жители нашей страны заказали на Wildberries на 20% больше продуктов, детского и спортивного питания, чем неделей ранее (с 21 по 25 октября), а спрос на экспресс-доставку готовых блюд из ресторанов вырос за этот период в 7 раз", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы Wildberries.
Чаще всего среди ресторанных блюд покупатели Московского региона, где доступен сервис, выбирали различные горячие рыбные блюда, шашлыки, супы, хинкали и долму, а среди продуктов питания наибольшим спросом по всей стране пользовались конфеты, плиточный шоколад, чай, детское питание и макароны, добавил представитель компании.