Уровень регистрируемой безработицы на Ставрополье снизился в шесть раз с начала 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Меры содействия занятости позволили в шесть раз сократить уровень регистрируемой безработицы на Ставрополье с начала 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения. Показатель приблизился к допандемийному уровню.

"Уровень регистрируемой безработицы с начала 2021 года снизился более чем в шесть раз и по состоянию на конец октября текущего года составляет 1,0% от экономически активного населения края, что в пересчете на численность безработных, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, составляет 14,2 тыс. человек, то есть на 70,3 тыс. безработных меньше, чем на начало года", - пояснили в министерстве.

Из-за ограничений в период начала пандемии в 2020 году в регионе значительно увеличились показатели безработицы. "Число безработных ставропольцев увеличилось в восемь раз и достигло 84,5 тыс. человек, а уровень безработицы - 6,1% от численности экономически активного населения края (в последние годы он колебался от 1,0% до 0,7%)", - рассказали в министерстве.

С начала года работодатели предоставили в банк данных около 148 тыс. вакансий, из которых сейчас свободны более 34,6 тыс. "При таком количестве вакансий коэффициент напряженности составил 0,4 на одну заявленную вакансию (на аналогичную дату прошлого года - 3,5). Это очень важный для нас показатель, характеризующий в целом ситуацию на рынке труда и показывающий наши возможности по трудоустройству. Иными словами, для трудоустройства одного гражданина имеется две вакансии, тогда как в 2020 году было наоборот", - отметил собеседник.

В регионе реализуется комплекс мер по повышению уровня занятости населения, он включает в себя не только помощь в трудоустройстве, но и профориентацию, социальную адаптацию и психологическую поддержку, профессиональное обучение и переобучение, господдержку предпринимателей при трудоустройстве безработных.

Благодаря принимаемым мерам при содействии центров занятости за 10 месяцев 2021 года трудоустроено 30,9 тысячи безработных граждан, это на 5 тыс. человек больше, чем за весь период 2020 года.