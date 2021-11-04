Более 13,8 тыс. жителей Кабардино-Балкарии зарегистрировались как самозанятые

НАЛЬЧИК, 4 ноября. /ТАСС/. Более 13,8 тыс. жителей Кабардино-Балкарии (КБР) зарегистрировались как самозанятые с момента принятия регионального закона о специальном налоговом режиме. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Борис Рахаев.

Закон "О введении в действие на территории КБР специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" действует в регионе с 1 июля 2020 года. Профессиональный доход - это специальный налоговый режим, переход на него осуществляется добровольно.

"С момента введения в действие специального налогового режима по состоянию на 18 октября 2021 г. налог на профессиональный доход в республике применяют 13 808 налогоплательщиков, в том числе 13 296 физических лиц и 512 индивидуальных предпринимателя", - рассказал Рахаев.

Самозанятые граждане, зафиксировавшие свой статус и применяющие специальный налоговый режим, реализуют продукцию собственного производства, предоставляют услуги по перевозке пассажиров и грузов, занимаются ремонтом обуви, бытовой техники. Некоторые из них предоставляют услуги автомоек, автосервисов, занимаются уборкой и клирингом, предоставляют услуги химчистки, парикмахеров, косметические услуги, работают в общепите, шьют одежду. Среди легализовавших свою работу есть и те, кто предоставляет риелторские услуги, заняты строительством, занимаются дизайном и ремонтом помещений, фото- и видеосъемкой на заказ и др.

Новый налоговый режим дает людям, находящимся в теневом секторе экономики, где их предпринимательская или трудовая деятельность нигде не фиксируется, возможность потенциального участия в государственных программах поддержки бизнеса, подчеркнул министр. Рост числа самозанятых граждан в числе прочих мер способствовал сокращению уровня безработицы в республике.

"Если по состоянию на 1 января 2021 года численность безработных в республике составила 75,7 тыс. человек, то по состоянию на 1 сентября данный показатель снизился на 42,4% и составил 43,6 тыс. человек. Уровень безработицы в республике с начала года снизился с 16,4% до 9,6% к рабочей силе республики", - уточнил собеседник агентства.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников. Кабардино-Балкария включена в перечень 23 субъектов РФ, где проводится эксперимент.