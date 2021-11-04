Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы за семь месяцев вырос почти на 15%

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта высокотехнологичных товаров Москвы за первые семь месяцев 2021 года составил $15,9 млрд, что на 14,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля города в общероссийском объеме экспорта по данному направлению превысила 27%, сообщает в четверг официальный портал мэра и правительства столицы.

"Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Как отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника - по итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 млн долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7% и составил $19,64 млн, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7%, до $20,66 млн.

"Чаще всего зарубежные байеры приобретали в этот период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей", - уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Меры поддержки

По данным портала, правительство Москвы предоставляет финансовую поддержку экспортерам - они могут получить городские субсидии и гранты. Помимо этого, экспортно ориентированные компании приглашают присоединиться к акселерационным программам, для них организуются бизнес-миссии в разные страны, коллективное участие в отраслевых выставках под общим брендом "Сделано в Москве", финансируется размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.

Поддержку столичным производителям высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ).

Центр поддержки экспорта "Моспром" оказывает поддержку крупному и среднему экспортно ориентированному бизнесу. Среди оказываемых мер - индивидуальная аналитика по запросам компаний, проведение бизнес-миссий в перспективные для московских экспортеров страны, организация участия в международных выставках, первый в России цифровой тест для проверки экспортной готовности "АДЕПТ 7". Только за девять месяцев 2021 года "Моспром" провел 21 мероприятие байерской программы для 115 столичных производственных компаний.