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ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,3%

Эксперты банка объясняют рост российской экономики "задействованием в качестве стимула госсредств, образовавшихся в результате повышения доходов от сбыта товаров сырьевой группы"
© Марина Лысцева/ТАСС

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3,3% до 4,3%, сохранив ожидания по поводу увеличения данного показателя в 2022 году на уровне 3%. Такие сведения приводятся в опубликованном в четверг докладе этой финансовой организации, посвященном региональным экономическим перспективам.

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Эксперты банка, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, объясняют рост российской экономики "задействованием в качестве стимула государственных средств, образовавшихся в результате повышения доходов от сбыта товаров сырьевой группы". Вместе с тем в докладе указывается на сохранение рисков, которые могут отрицательно повлиять на показатели ВВП страны. Прежде всего речь идет о сохраняющейся угрозе новых санкций и непредсказуемости цен и спроса на сырьевые товары.

"Хотя в значительной степени инфляция была вызвана более высокими ценами на продовольствие и перебоями в снабжении, центральный банк [России] в какой-то мере считает, что инфляционный шок спровоцирован быстрым восстановлением внутреннего спроса (и в немалой степени связан с социальными выплатами) и растущими инфляционными ожиданиями", - говорится в документе.

ЕБРР полагает, что российское правительство продолжит осуществлять социальные выплаты. "При условии, что расходы на социальные нужды не нарушат прочную макроэкономическую составляющую в контексте сохраняющейся угрозы санкций, они, вероятнее всего, продолжатся. Надежная финансовая ситуация должна помочь в этом вопросе. Нефтяные доходы стабильны из-за высоких цен на нефть, а не связанные с нефтью доходы должны увеличиться за счет повышения налогов на бизнес", - отмечается в докладе.

"Ожидается, что в целом ВВП вырастет на 4,3% в 2021 году и на 3% в 2022 году, если не будет значительного отклонения от плана восстановления после пандемии [коронавируса]. Вместе с тем прогноз подвержен ряду рисков как в лучшую, так и в худшую сторону и не в последнюю очередь геополитическим рискам, особенно риску дальнейших санкций, волатильности цен и изменения спроса на нефть и газ", - предупреждают эксперты банка.

Всего деятельность ЕБРР охватывает 39 стран, в том числе государства Центральной Европы, Центральной Азии, Южного и Восточного Средиземноморья, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Россия является членом этой организации с 1992 года. В 2014 году после введения Евросоюзом и США санкций против РФ банк приостановил инвестирование в российские проекты. По мнению Минфина РФ, размер портфеля ЕБРР в России может сократиться до нуля через два или три года, если политика организации в отношении Москвы не изменится.

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