Азербайджан с начала года поставил по Южному газовому коридору более 14 млрд куб. м газа

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Азербайджан с начала 2021 года поставил по Южному газовому коридору в Грузию, Турцию и несколько европейских стран более 14 млрд куб. м газа. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая в четверг на открытии форума "Мир после COVID-19" в Баку.

"По Южному газовому коридору в Грузию, Турцию, Италию, Болгарию и Грецию с начала года поставлено более 14 млрд кубометров газа. Почти половина этого объема поставок пришлась на страны Евросоюза", - сказал он. По словам президента, в тех странах, куда шел азербайджанский газ, "не было ценового кризиса, и никто не замерзал".

Алиев назвал Южный газовый коридор проектом диверсификации не только маршрутов, но и источников поставок газа.

Азербайджан 31 декабря прошлого года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа на европейский континент, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, Греция и Болгария - по 1 млрд куб. м.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м газа. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение "Шах-Дениз" с запасами 1,2 трлн куб. м.