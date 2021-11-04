На проекты по благоустройству трех сел в Забайкалье из бюджета РФ выделено 1,5 млрд рублей

ТАСС, 4 ноября. Более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета будут направлены по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" на реализацию проектов в трех селах Забайкальского края. В частности, в Приаргунске планируют построить крытую ледовую арену, возвести очистные сооружения и капитально отремонтировать здание детско-юношеской спортивной школы, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

"Министерство сельского хозяйства России утвердило распределение регионам средств федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Забайкальский край получит более 1,5 млрд рублей на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" <…> Эти средства получат Приаргунский округ, а также Чернышевский и Агинский районы для строительства и капитального ремонта ряда проектов", - говорится в сообщении.

Так, на выделенные средства в Приаргунске построят крытую ледовую арену, возведут очистные сооружения и капитально отремонтируют здание детско-юношеской спортивной школы. В поселке Аксеново-Зиловском Чернышевского района запланировано строительство спортплощадки, сельского дома культуры, электрических сетей уличного освещения, местные власти намерены капитально отремонтировать здание средней школы и приобрести автобус для перевозки участников культурно-досуговой деятельности. Проект комплексного развития села Урда-Ага Агинского района предусматривает капремонт детского сада, пришкольного интерната, спорткомплекса, культурно-досугового центра и четырех водокачек. Помимо этого, здесь построят многофункциональную спортивную площадку, а также приобретут сценическое оборудование и блочно-модульную котельную.

Уточняется, что все заявки от Забайкальского края ранее прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства России, реализация проектов состоится на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников.