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Sinopec и Venture Global LNG подписали 20-летний контракт на поставку СПГ

Соглашение стало крупнейшей долгосрочной договоренностью между Китаем и США на поставку сжиженного природного газа

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec подписала в четверг 20-летний контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставку 4 млн тонн СПГ в год. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Соответствующее соглашение стало крупнейшей долгосрочной договоренностью между Китаем и США на поставку сжиженного природного газа. Как указал президент Sinopec Ма Юншэн, слова которого приводит агентство, эта сделка отражает консенсус двух компаний по продвижению "глобального энергетического сдвига" и является важным шагом для Китая в достижении цели по снижению выбросов углерода.

Сообщается также, что Unipec, которая является дочерней структурой Sinopec, приобретёт еще отдельно в общей сложности 3,8 млн тонн СПГ с проекта Calcasieu Pass, принадлежащего Venture Global LNG.

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