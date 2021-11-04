Власти Ненецкого АО установили субсидию оленеводам при реализации мяса

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) установили субсидию оленеводческим хозяйствам, которые реализуют мясо или сами его перерабатывают. Как говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона, субсидия в размере 75 рублей за 1 кг будет предоставляться с января 2022 года.

"Субсидия будет предоставляться хозяйствам, которые самостоятельно реализуют сырье или направляют его в собственную переработку. Размер субсидии составит 75 рублей за один килограмм. Цена реализации при этом не фиксированная и может быть установлена хозяйством самостоятельно. Новая мера поддержки оленеводства введена по поручению губернатора НАО Юрия Бездудного и будет предоставляться хозяйствам с начала 2022 года", - говорится в сообщении.

Финансовая помощь из окружного бюджета будет направлена оленеводческим сельскохозяйственным производственным кооперативам (СПК) и родовым общинам, которым экономически нецелесообразно сдавать продукцию на переработку в Нарьян-Мар. Это может быть связано с удаленностью убойных пунктов или с желанием оленеводов развивать собственную переработку. "Предоставление такой субсидии позволит разгрузить мясокомбинат [Ненецкого округа]. Сейчас мы расширяем холодильные мощности предприятия - в течение полугода будет построен новый холодильник на 200 тонн и модернизирован основной. Совокупность данных мер позволит сохранить оленеводство и развивать внутренний экспорт", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова.

Запрос на субсидию ранее поступил от самих оленеводческих хозяйств, которые имеют собственные цехи переработки.