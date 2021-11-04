ТАСС, 4 ноября. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, указав на ее возможный рост до 1% к концу следующего года. Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне £895 млрд, сообщается в четверг на сайте регулятора.

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"На заседании, завершившемся 2 ноября 2021 года, комитет постановил, что существующая позиция по денежно-кредитной политике остается надлежащей, и большинством голосов выступил за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%", - говорится в сообщении.

Комитет также проголосовал за сохранение объема закупок активов, финансируемых за счет эмиссии Центрального банка, на уровне £20 млрд и продолжение программы покупки государственных облигаций Великобритании в размере £875 млрд. Таким образом, общий целевой показатель объема покупки активов составит £895 млрд.

Банковская ставка может достигнуть 1% к концу 2022 года, также сказано в сообщении британского ЦБ. "На своих недавних заседаниях комитет пришел к выводу, что некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода, вероятно, будет необходимо для устойчивого достижения 2% целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе", - также сказано в документе.

Тем не менее неопределенность в отношении перспектив рынка труда и ценового давления сохранятся в среднесрочной перспективе, добавил регулятор.

Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии состоится 16 декабря 2021 года.