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Возобновилась прокачка газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа

Прямая прокачка газа прекратилась утром 30 октября, остановка продлилась пять дней
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились в четверг днем после пяти дней остановки и реверса в обратном направлении, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

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Так, объем поставок за первый час после возобновления прокачки достиг 186,6 тыс. кубометров.

На этом фоне цена газа в Европе снижалась почти на 4% - до $877 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу, 30 октября. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а после и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.

В "Газпроме" сообщали, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.

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