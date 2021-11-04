Ереван и Москва обсуждают возможность экспорта "Спутника Лайт", произведенного в Армении

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Ереван и Москва обсуждают финансовые условия экспорта вакцины "Спутник Лайт", произведенной в Армении. Об этом в четверг в парламенте заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

"В результате тесного сотрудничества с Министерством промышленности и торговли России и "Российским фондом прямых инвестиций" у нас уже есть окончательная утвержденная вакцина "Спутник Лайт", произведенная в Армении. Сейчас мы обсуждаем финансовые условия экспорта вакцины и ее использования в Армении", - отметил он.

Производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" началось в Армении в конце сентября в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), министерства экономики республики и местной фармацевтической компании Liqvor Pharmaceuticals.

"Спутник Лайт" был одобрен для применения в Армении 6 сентября текущего года. В феврале 2021 года в стране также было одобрено применение двухкомпонентной вакцины "Спутник V".