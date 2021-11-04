Компания Iberia заявила о первом полете на биотопливе, произведенном из отходов

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Iberia и нефтегазовая Repsol провели первый полет на биотопливе, произведенном в Испании из отходов. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе перевозчика.

Лайнер произвел полет по маршруту Мадрид - Бильбао (автономное сообщество Страна Басков). Рейс был выполнен на Airbus A320neo, пояснили в авиакомпании.

"Этот полет с низким [уровнем выбросов] углекислого газа является еще одним шагом к декарбонизации авиационного сектора благодаря использованию биотоплива и повышению энергоэффективности и привел к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 1,4 тонны", - добавили в Iberia.