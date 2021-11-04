Си Цзиньпин заявил, что Китай призывает противостоять протекционизму в мировой торговле

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Китай призывает страны мира противостоять протекционизму в торговых отношениях. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в режиме видеообращения, выступая на церемонии открытия четвертой Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая начнет свою работу 5 ноября.

"Нам необходимо следовать тенденции развития глобализации мировой экономики, поддерживать расширение открытости всех стран мира, противостоять унилатерализму, протекционизму и способствовать тому, чтобы человечество двигалось в сторону лучшего будущего", - сказал китайский лидер, указав на то, что открытость - это отличительная черта современного Китая.

В этом году, напомнил Си Цзиньпин, исполняется 20 лет с тех пор, как Китай вступил в ВТО. "За эти 20 лет Китай полностью выполнил все обязательства, связанные со вступлением в ВТО, постоянно расширял открытость, оживил общую волну развития Китая и развития мировой экономики", - сказал он, добавив, что курс Китая на приверженность политике открытости, а также поддержке многостороннего подхода, не изменился.

Китай, по его словам, поддерживает реформирование ВТО в правильном направлении, развитие всесторонней системы многосторонней торговли, а также законные интересы развивающихся стран. Лидер Китая подтвердил при этом стремление страны наращивать импорт и продвигать сбалансированность в торговле.

О выставке

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

В этом году выставка пройдет 5-10 ноября. Участие в ней примут почти 3 тыс. компаний из 127 стран и регионов мира, что превышает показатели 2020 года. Российская экспозиция представлена более чем 30 компаниями, около половины из которых примут участие в ЭКСПО в режиме онлайн.

В 2020 году по итогам 3-й CIIE были заключены сделки на сумму свыше $72,6 млрд. Соответствующий показатель оказался на 2,1% больше того, который был зафиксирован на импортном ЭКСПО 2019 года. В общей сложности в выставке 2020 года приняли участие порядка 2,6 тыс. компаний из 124 стран и регионов мира.