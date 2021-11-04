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Энергетический кризис в Европе

В Эстонии потребителям направят €88 млн для компенсации роста цен на электроэнергию

Министр государственного управления Яак Ааб сообщил, что правительство покроет половину расходов потребителей на сетевую плату в период с октября по март

ТАЛЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Эстонии в четверг приняло решение выделить потребителям компенсацию в размере €88,25 млн в связи с ростом цен на электроэнергию.

"Мы выделили сегодня из правительственного резерва €88,25 млн, чтобы компенсировать сетевую плату за электроэнергию всем частным и коммерческим потребителям, - написал в Facebook министр государственного управления Яак Ааб. - Мы решили, что правительство покроет половину расходов потребителей на сетевую плату в период с октября по март".

Как уточняет пресс-служба правительства, все потребители получат данную льготу автоматически.

На прошлой неделе кабинет министров Эстонии направил €37 млн для смягчения роста цен на энергоносители для потребителей с низким уровнем дохода.

В сентябре министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас выступил с предложением отказаться от запланированного повышения акцизов на электричество, топливо и газ, а также ввести пособия для нуждающихся в связи с резким ростом цен на электроэнергию.

Теги
ЭстонияЭнергетический кризис в Европе
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