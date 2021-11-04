Министры мониторинга ОПЕК+ начали переговоры по уровням добычи нефти в декабре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции началось, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. На нем страны ОПЕК+ в узком составе обсудят план по увеличению добычи нефти в декабре на 400 тыс. б/с.

"Встреча началась", - сказал собеседник ТАСС.

В ходе встречи министры мониторингового комитета обсудят сценарии развития рынка нефти на ближайшие месяцы и на основании этих прогнозов могут вынести рекомендацию всем странам альянса по действиям на декабрь. С августа они стабильно наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц. Министерская встреча ОПЕК+ может начаться уже в 17:00 мск.

Ноябрьская встреча лишь одно из ежемесячных заседаний ОПЕК+, которые проводятся с мая 2020 года. Каждый раз на них министры оговаривают объемы добычи на ближайший короткий период времени исходя из ситуации на рынке нефти. Регулирование объема предложения нефти в ручном режиме позволило выйти рынку из глубокого кризиса и поднять цены нефти с рекордных минимумов до трехлетних максимумов.

С августа страны ОПЕК+ стабильно наращивают добычу на 400 тыс. б/с в месяц с тем, чтобы уже к сентябрю 2022 года вернуть на рынок весь сокращенный за два года объем добычи.