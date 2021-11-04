Город Санья на Хайнане создал институт экономических исследований

ХАЙКОУ /Китай/, 4 ноября. /ТАСС/. Власти города Санья на южном побережье острова Хайнань создали институт экономических исследований, который займется изучением проблем в области финансовых услуг, международной торговли и морского хозяйства. Об этом сообщило управление центрального делового района, на территории которого находится новая научная организация.

Церемония открытия института состоялась в период проведения Первого международного форума Санья по управлению активами, на котором обсуждались вопросы, касающиеся формирования на Хайнане развитого финансового кластера. В ходе этого мероприятия девять китайских фондов, обладающих статусом квалифицированных отечественных партнеров с ограниченной ответственностью (QDLP - финансовые компании, которые имеют право взаимодействовать с квалифицированными национальными инвесторами для формирования активов, используемых при реализации важных стратегических проектов), объявили о регистрации своих подразделений на территории центрального делового района.

Кроме того, местная администрация оказала содействие созданию в Санья отраслевого альянса по управлению активами Хайнаньского порта свободной торговли. Предполагается, что эта организация станет важным связующим звеном, благодаря которому компании будут поддерживать эффективный финансовый диалог с местным правительством.

Согласно официальной статистике, в Санья насчитывается уже более 1 тыс. финансовых структур. В 2020 году добавленная стоимость (дополнительный доход, созданный за счет вложенного капитала) соответствующего сектора превысила 6 млрд юаней (более $938 млн по текущему курсу).

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.