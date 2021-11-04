Дания выделит $15,55 млн на поэтапный отказ от угля

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Дания в четверг объявила о выделении 100 млн датских крон ($15,55 млн) для поэтапного отказа от угля. Об этом в связи с конференцией ООН в Глазго (COP26) заявил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд.

"Ископаемая энергия - одно из самых больших препятствий на пути к зеленому будущему. Поэтому Дания принимает целенаправленные меры по поэтапному отказу от угля. Дания пожертвует 100 млн датских крон на покупку и вывод из эксплуатации угольных электростанций и инвестирование в новые источники энергии", - говорится в сообщении главы МИД.

Как отмечает министр, изменение климата - это величайшая проблема современности, и отказ от ископаемого топлива является ключом к достижению цели в борьбе с ним. "В рамках наших всеобъемлющих усилий по борьбе с изменением климата правительство Дании работает над поэтапным отказом от угля, а также вкладывает значительные средства в новые источники зеленой энергии", - пояснил он.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября, она завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. На COP26 подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году. Тогда на COP21 было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сократить выбросы парниковых газов, не допустить рост среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.