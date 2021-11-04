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Министры ОПЕК+ поддержали решение увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с в декабре

Таким образом, план по восстановлению добычи нефти, действующий с августа, продолжит работать и в декабре
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Переговоры министров ОПЕК+ в четверг завершились без сюрпризов. Как и сообщали ранее источники ТАСС, страны альянса сохранили приверженность плану восстанавливать добычу темпами на 400 тыс. б/с и в декабре, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Да, все поддержали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Это значит, что план по восстановлению добычи нефти, действующий с августа, продолжит работать и в декабре.

На 17:30 мск назначена пресс конференция министров ОПЕК +, где они ответят на вопросы журналистов.

Секретариат ОПЕК подтвердил решение стран ОПЕК+ сохранить восстановление добычи нефти на 400 тыс. б/с в декабре.

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