Министры ОПЕК+ поддержали решение увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с в декабре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Переговоры министров ОПЕК+ в четверг завершились без сюрпризов. Как и сообщали ранее источники ТАСС, страны альянса сохранили приверженность плану восстанавливать добычу темпами на 400 тыс. б/с и в декабре, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Да, все поддержали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Это значит, что план по восстановлению добычи нефти, действующий с августа, продолжит работать и в декабре.

На 17:30 мск назначена пресс конференция министров ОПЕК +, где они ответят на вопросы журналистов.

Секретариат ОПЕК подтвердил решение стран ОПЕК+ сохранить восстановление добычи нефти на 400 тыс. б/с в декабре.