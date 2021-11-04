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Utair с 20 ноября открывает прямой рейс из Тюмени в Ереван

Он будет выполняться один раз в неделю

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Utair с 20 ноября открывает прямой рейс по маршруту Тюмень - Ереван - Тюмень. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экономики Армении.

"Прямой рейс Тюмень - Ереван откроется 20 ноября, после чего регулярные рейсы Тюмень - Ереван - Тюмень будут выполняться один раз в неделю. Рейсы будет выполнять авиакомпания Utair", - говорится в сообщении.

В настоящий момент, согласно информации аэропорта Звартноц, ближайшие к Тюмени города, откуда возможен прямой перелет в Ереван, это Екатеринбург и Челябинск.

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РоссияТюменская область
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