Utair с 20 ноября открывает прямой рейс из Тюмени в Ереван

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Utair с 20 ноября открывает прямой рейс по маршруту Тюмень - Ереван - Тюмень. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экономики Армении.

"Прямой рейс Тюмень - Ереван откроется 20 ноября, после чего регулярные рейсы Тюмень - Ереван - Тюмень будут выполняться один раз в неделю. Рейсы будет выполнять авиакомпания Utair", - говорится в сообщении.

В настоящий момент, согласно информации аэропорта Звартноц, ближайшие к Тюмени города, откуда возможен прямой перелет в Ереван, это Екатеринбург и Челябинск.