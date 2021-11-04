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Министры ОПЕК+ назначили следующие переговоры на 2 декабря

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министерская встреча стран ОПЕК+, длившаяся менее часа, завершилась в эти минуты. Секретариат ОПЕК в своем финальном коммюнике подтвердил, что министры согласовали решение продолжать наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с и в декабре.

"Подтвердили решение о корректировке уровней добычи на 400 тыс. б/с в сторону увеличения в декабре", - говорится в документе. Согласно графику добычи на декабрь, Россия может увеличить добычу нефти до 10,018 млн б/с, Саудовская Аравия - до 10,018 млн б/с.

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 2 декабря.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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