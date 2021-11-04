Путин заявил, что РФ и Белоруссия достигли прогресса в создании единых рынков нефти и газа

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Вопрос о создании Россией и Белоруссией единых рынков нефти и газа вызывает жаркие дискуссии, но и по этому направлению страны уже достигли серьезного прогресса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Кстати говоря, я сейчас сказал про [общие] рынки нефти, газа - мы все время держим под постоянным контролем эти вопросы, они чрезвычайно важны. [Они] часто вызывают и споры, и жаркие дискуссии. Но тем не менее и в этой сфере у нас достигнут очень серьезный прогресс", - констатировал глава российского государства.

Он отметил, что Россия и Белоруссия не собираются останавливаться на достигнутом в интеграционных процессах. Путин напомнил, что на заседание в четверг был вынесен "комплексный, масштабный документ об основных направлениях реализации положений договоров о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". "И это, безусловно, стало результатом положительных, интенсивных, порой непростых переговоров правительств и профильных ведомств, ход которых мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] постоянно держали на контроле", - заметил он.

Документ охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на "проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, что чрезвычайно важно", добавил российский президент. Среди других положений - осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.