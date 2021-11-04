Новак: Россия видит на рынке нефти риски, которые не позволяют сильнее нарастить добычу

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Рынок нефти в настоящий момент восстанавливается, однако Россия видит еще ряд факторов, которые не позволяют сильнее нарастить добычу в рамках сделки ОПЕК+. Страна ожидает сниженного спроса на нефть в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года, спрос на нефть находится под влияние штамма "дельта", а в странах ЕС наблюдается снижение потребления нефтепродуктов. Об этом во время пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+ сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Мы понимаем, что рынок восстанавливается, и мы дополнительно даем объемы на рынок. При этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого квартала есть сезональные факторы снижения спроса. В частности, мы уже увидели в октябре месяце снижение спроса на нефтепродукты в Евросоюзе", - сказал он.

"Безусловно, по-прежнему мировой спрос находится под давлением штамма "дельта" в ключевых регионах потребления [нефти]. Сохраняется часть ограничительных мер в некоторых странах, поэтому, исходя из всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана по увеличению на 400 тыс. баррелей, она даже в период низкого спроса будет правильной", - добавил он.

Новак подчеркнул, что ОПЕК+ в случае более сильного, чем это ожидается, восстановления спроса на нефть может принять дополнительные меры по стабилизации рынка. "Таким образом, наш диалог, который проходит ежемесячно, позволяет нам ежемесячно мониторить ситуацию. При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать", - сказал он.

По его словам, решение ОПЕК+ о ежемесячном росте добычи на 400 тыс. баррелей в сутки позволит нарастить накопленным итогом с августа и до конца 2021 года дополнительно 2 млн баррелей всеми участниками соглашения. План ОПЕК+ также предусматривает увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в январе и феврале 2022 года.

Новак напомнил, что в рамках ОПЕК+ было принято решение, начиная с августа этого года до октября 2022 года увеличивать ежемесячно добычу на 400 тыс. баррелей в сутки для всех стран - участниц соглашения.