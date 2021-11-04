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Путин: Белоруссия получает газ из России в 7-10 раз дешевле, чем на спотовых рынках Европы

По словам президента РФ, это касается как граждан, так и всей экономики республики, которая благодаря этому получает "конкурентные условия для функционирования и для движения дальше"

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Белоруссия получает российский газ по ценам, которые в 3-4 раза ниже в сравнении с долгосрочными контрактами для других стран и в 7-10 раз меньше, чем на спотовых рынках Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и - в отдельные моменты - в девять, десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках", - подчеркнул он.

"И даже если сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам "Газпрома" - и то в три, в четыре раза дешевле", - заметил глава российского государства. По словам Путина, это касается как граждан - "домохозяйств, которые приобретают энергию вот по таким минимальным ценам", так и всей экономики Белоруссии, которая благодаря этому получает "конкурентные условия для функционирования и для движения дальше".

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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