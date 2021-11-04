Путин: экономическая интеграция РФ и Белоруссии откроет широкие перспективы для развития

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Принятие интеграционных программ России и Белоруссии откроет широкие перспективы для поступательного развития их экономик. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Он отметил, что реализация отраслевых интеграционных программ "позволит России и Белоруссии создавать равные, унифицированные условия ведения бизнеса".

"Экономики двух стран начнут функционировать на основе общих, согласованных правил и норм, что откроет новые, действительно широкие перспективы для их поступательного развития и даст большой положительный эффект, который ощутят все без исключения отрасли", - констатировал президент РФ.

Трудовая мобильность

Путин заявил, что России и Белоруссии необходимо обеспечить свободу передвижения граждан, трудовую мобильность населения в рамках Союзного государства, но важно учесть при этом все риски безопасности.

"Безусловно, полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперед в вопросах создания единого миграционного и визового пространств. Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере", - подчеркнул глава российского государства.

Именно на это направлена Концепция миграционной политики Союзного государства, отметил он. Путин констатировал, что в этой сфере также была проведена большая работа.