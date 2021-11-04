Чекунков: система координат в сфере сельхозпродукции требует изменения стратегии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сложившаяся система координат в сфере сельхозпродукции требует изменений, необходимо развивать переработку и завоевывать внешние рынки, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На полях российско-корейского форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Ульсане (Республика Корея), состоялась встреча Алексея Чекункова и председателя комитета по международным отношениям и объединению Национального собрания Республики Корея Сон Ен Гиля, который предложил исключить корейскую группу Lotte, реализующую проекты на Дальнем Востоке, из периметра действующих ограничений - при осуществлении поставок кукурузы и бобов в Республику Корея, сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщил, что решения об отмене или снижении пошлин только для дальневосточных производителей не может быть принято, оно противоречит правилам Всемирной торговой организации.

"У нас самая большая страна, но правила должны быть едины для всех регионов. Сложившаяся система координат требует изменения стратегии, нужно развивать переработку - производить корма, мясо, другие продукты с высокой добавленной стоимостью. И завоевывать внешние рынки <…> Правильный подход со стороны Lotte - партнерство с лидерами российского агросектора, совместное развитие переработки и экспорт продукции высокого передела, мы готовы помочь в поисках таких партнеров, обеспечить проекты землей, инфраструктурой, капиталом и всем необходимым для большого международного успеха", - цитирует пресс-служба слова Чекункова.

Он также подчеркнул, что российское сельское хозяйство - это история большого успеха.

"За десять лет мы полностью обеспечили себя всем и стали крупнейшим экспортером в мире по многим позициям зерновых. Компании развиваются и стремятся завоевывать новые ниши рынка", - сказал министр.

Суверенный целевой фонд

Создание суверенного целевого фонда поможет компаниям из Южной Кореи с трудностями при привлечении финансирования в проекты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Арктике, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития по итогам встречи Чекункова и Сон Ен Гиля.

"По словам Сон Ен Гиля, корейские компании нередко сталкиваются с трудностями при привлечении финансирования в проекты на Дальнем Востоке, вызванные санкционными рисками. Для снятия ограничений обсуждается проект создания суверенного целевого фонда. Если решение о создании такого инструмента будет принято, то новый механизм станет дополнительным стимулом для роста инвестиций в проекты на территории России - прежде всего, на Дальнем Востоке и в Арктике", - сказано в сообщении пресс-службы по итогам встречи, которая состоялась на полях российско-корейского форума межрегионального сотрудничества.

В пресс-службе напомнили, что создан государственный фонд для поддержки малых и средних компаний в области судостроения, участниками которого стали Daewoo, Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries. Одной из задач этой организации станет обеспечение сотрудников, которые в рамках партнерских проектов направляются на Дальний Восток, жильем и инфраструктурой. Представитель Национального собрания Республики Корея сообщил, что Samsung Heavy Industries в рамках сотрудничества с верфью "Звезда" планируют направить на Дальний Восток около 500 специалистов, еще 250 человек прибудут из смежных отраслей, добавили в Минвостокразвития.

Глава Минвостокразвития находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который проходит в Ульсане. Участие в форуме принимают представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ, государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.