На развитие официального туристского сайта Петербурга в 2021 году потратят 3,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Петербурга заключит контракт на разработку маркетинговой стратегии и контента для официального туристского портала города Visit Petersburg. Цена договора по итогам конкурса составила 3,5 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Оказание услуг по разработке маркетинговой стратегии и комплекса материалов для контентного наполнения официального городского туристского портала Visit Petersburg. <…> Участник, с которым планируется заключить контракт, - ООО "Интелмедиа". Предложение участника - 3,5 млн рублей", - говорится в итоговой документации аукциона.

Конечная цена договора оказалась почти на 70% меньше суммы, которую город был готов заплатить изначально. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 11,4 млн рублей.

В рамках контракта подрядчику предстоит провести аудит портала, после чего приступить к созданию стратегии его продвижения. Для этого потребуется описать целевую аудиторию и выявить наиболее интересные и перспективные туристские направления. Создав стратегию для портала, специалисты должны будут подготовить сам контент, в котором должны быть представлены музеи, картинные галереи, выставочные залы, театры, концертные площадки, памятники. Выполнить поставленные задачи требуется до 30 декабря 2021 года.

Портал Visit Petersburg был разработан в 2014 году по решению Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга с целью создания современного цифрового сервиса для продвижения города как туристического направления. Управляли проектом Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром. Разработчиком портала выступила петербургская ИТ-компания "Нетрика".