"Делимобиль" перенес сроки проведения IPO

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Делимобиль" принял решение перенести сроки проведения первичного публичного размещения (IPO), сообщили ТАСС в компании.

"Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий", - отметили в компании.

8 октября компания "Делимобиль" подала документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания также назвала ориентировочную цену IPO в диапазоне $10-12 за бумагу.

"Делимобиль" - проект каршеринга, открытый в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани. Суммарный парк сервиса "Делимобиль" в России превышает 15 тысяч автомобилей. Количество пользователей - свыше пяти миллионов человек, а в сутки суммарно совершается более 75 тыс. поездок.