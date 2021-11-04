Совбез Армении: восстановление коммуникаций Южного Кавказа требует миллиардных инвестиций

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Региональные коммуникации Южного Кавказа могут быть восстановлены, если инвестировать в них миллиарды долларов. Об этом в четверг заявил местному порталу "Фактор" секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Вы в курсе, что обсуждается возможность разблокировки железной дороги. Из Горадиза в Мегри есть дорога для железнодорожной инфраструктуры. Скажем так, дорога есть, но рельсов нет, нужны большие инвестиции. Речь идет об инвестициях в миллиарды долларов. И в этих вопросах должна быть некоторая ясность, чтобы можно было двигаться вперед", - отметил он.

Григорян также добавил, что "все инвестиции делаются в рамках суверенных возможностей данного государства".

Договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в Карабахе, была достигнута на встрече лидеров трех стран 11 января в Москве. Эта встреча стала продолжением процесса урегулирования ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, где полтора месяца, начиная с 27 сентября 2020 года, шли боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. В соответствии с ним азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.