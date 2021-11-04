Глава Росатома считает, что климатические цели достижимы с помощью "зеленого квадрата"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Климатические цели могут быть достигнуты только при объединении ветряной, солнечной, атомной и гидроэнергетики. Такое заявление сделал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в своем видеообращении к участникам сессии "Ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии для углеродно-нейтрального будущего" на климатической конференции ООН в Глазго.

"Мы называем эти четыре низкоуглеродных источника энергии "зеленым квадратом", где атомная энергия и гидроэнергетика в нижней части обеспечивают генерацию базовой нагрузки, а ветер и солнце в верхней части отвечают за пиковую нагрузку", - сказал он.

По словам Лихачева, без ядерной энергии невозможно достичь климатических целей. "Это не только наше мнение, это говорят эксперты Международного энергетического агентства и ООН", - подчеркнул Лихачев.

Особо отметил глава Росатома усилия МАГАТЭ по распространению объективной информации о ядерной энергии, что помогает признанию ядерной энергетики общественностью. "Сегодня на карту поставлен важнейший вопрос - признание атома источником зеленой энергии. В России наше правительство уже приняло это решение, в сентябре утверждена таксономия зеленых проектов, в список входит атомная энергетика. Мы видим проблемы с ценами на электроэнергию в Европе и разделяем мнение Франции, Венгрии, Польши и других стран о том, что ядерная энергия является ответом на переход к более эффективной энергетике. Мы надеемся, что Брюссель вскоре примет решение в пользу включения атомной энергии в европейскую таксономию", - сказал Алексей Лихачев.