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В Раде утверждают, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана

Технически блокирование происходит на уровне РЖД, утверждает глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус утверждает, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.

"Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Технически блокирование происходит на уровне РЖД ("Российские железные дороги" - прим. ТАСС), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ", - написал Герус в четверг в Telegram-канале.

Герус ранее сообщал, что Россия ограничила поставки сжиженного газа на Украину в ноябре, что, по его мнению, не должно существенно повлиять на украинский рынок.

С 1 ноября РФ прекратила экспорт энергетического угля на Украину. Российская компания "Интер РАО" 21 октября отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.

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