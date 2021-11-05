Мезенцев: единые подходы к формированию рынков нефти и газа важны для Москвы и Минска

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Формирование единых подходов на рынках нефти и газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии является одним из важнейших направлений сотрудничества и позволяет Минску получать газ по стоимости в несколько раз меньше, чем при спотовых продажах в Европе. Об этом заявил в четверг ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Взаимодействие в энергетической сфере, единые подходы сторон к формированию рынков газа и нефти - это одно из основополагающих положений в сотрудничестве по экономической интеграционной повестке. <...> Вновь подтверждено наше братское взаимодействие, в том числе и на примере установления льготной цены на газ, который поставляется в Республику Беларусь", - сказал госсекретарь Союзного государства.

Как подчеркнул Мезенцев, президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании Высшего госсовета Союзного государства отметил, "что цена газа для Беларуси в пять, семь, даже в девять-десять раз ниже, чем в случае продаж голубого топлива потребителям по спотовым контрактам на европейском рынке".

"Такие условия сотрудничества в энергетической сфере обеспечивают Беларуси конкурентные преимущества, что определяет также конкурентоспособность ее промышленной и сельскохозяйственной продукции. Это значимый пример успешности нашего партнерства и взаимодействия", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Формирование единого рынка газа

Ранее в четверг в онлайн-формате состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, утверждающий 28 интеграционных программ с Россией. До этого документ был завизирован Путиным. Эти 28 документов посвящены в первую очередь экономической интеграции.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил в ходе мероприятия, что Минск и Москва к июлю 2022 года разработают принципы формирования объединенного рынка газа. По его словам, с энергетической сферой связан целый блок программ - двум странам предстоит сформировать объединенные рынки нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа. По его словам, к июлю 2022 года должны быть разработаны принципы функционирования объединенного рынка газа, а до 1 декабря 2023 года с учетом этих принципов - подписаны соответствующие дополнения к союзной программе.