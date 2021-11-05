"Известия": около 60% россиян жалуются на отсутствие обратной связи после отправки резюме

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 60% россиян, находящихся в поиске работы, жалуются на то, что работодатели не просматривают их резюме и не приглашают на собеседования. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

Из материалов опроса следует, что чаще всего обратную связь от работодателя не получали жители Москвы, Алтая, Волгоградской области и Санкт-Петербурга. Среди других жалоб, отмечаемых соискателями, - низкая заработная плата (36%), отсутствие информации о доходе (30%). Еще 27% респондентов сообщили, что из описания вакансии непонятно, что от них хочет работодатель.

Согласно материалам исследования, число вакансий во всех сферах растет: по сравнению с началом года объем предложений увеличился на 60%. Однако, несмотря на привлечение сотрудников расширенным соцпакетом и 10-процентным повышением предлагаемой зарплаты, активность соискателей лишь немного выросла с середины лета и по итогам осени оказалась на 7% ниже прошлогодних значений.

"Рынок перенасыщен вакансиями, но при этом не все предложения от работодателей могут устраивать соискателей. Возможно, именно поэтому растет число отказов, а также так называемого гостинга, когда кандидаты, уже получившие офер (предложение о работе), просто не доходят до компании, также растет число отказов от работы после первых дней. Случаи отказов и невыходов на работу кандидатов участились за текущий год в России на 64%", - отмечают специалисты HeadHunter.

При этом, несмотря на ряд жалоб и отказов, россияне продолжают поиски работы. Из материалов исследования следует, что 76% опрошенных находятся в активном поиске работы уже более шести месяцев, при этом раньше люди находили ее за один - три месяца. Так, активнее остальных работу ищут юристы, представители сферы искусства и медики, менее инициативно - строители, сотрудники транспортной и логистической сфер, а также те, кто занят в сфере производства. Последнее, по мнению специалистов сервиса HeadHunter, связано с тем, что вакансий для представителей рабочих специальностей более чем достаточно, и эти люди могут выбирать, отсеивая неинтересные и малооплачиваемые.