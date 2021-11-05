Продажи абонементов в фитнес-клубы РФ в октябре упали на 25,7% к докризисному уровню

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы сократили в среднем на 25,7% продажи клубных карт и абонементов в октябре 2021 года по сравнению с докризисным периодом 2019 года. Об этом сообщила в пятницу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Октябрь стал испытанием для предпринимателей фитнес-отрасли в связи с введением нерабочих дней, усилением режима ограничительных мер, внедрением системы QR-кодов в ряде регионов. Продажи клубных карт и абонементов в сравнении с сентябрем снизились на 17,8%. В среднем по России данный показатель упал на 25,7% по сравнению с аналогичным докризисным периодом 2019 года", - сказала она.

По словам Силиной, данные цифры "еще достаточно позитивные, так как в целом отрасль работала три недели октября, а начало нерабочего периода пришлось на заключительные дни месяца".

"Детализируя аналитические показатели различных доходных статей фитнес-клубов, мы видим сокращение продаж дополнительных услуг. Средний показатель в октябре пробил минимум и снизился на 22,5% по сравнению с октябрем 2019 года, в том числе ослабив свои позиции (минус 14,5%) по отношению к сентябрю 2021 года", - указала она.

Существенные убытки фитнес-клубы фиксируют и по итогам работы в первых числах ноября. В ряде регионов, где физкультурно-оздоровительные объекты функционируют по системе QR-кодов, наблюдается "снижение продаж в среднем на 60%". "Кроме того, возросло количество запросов наших клиентов на возврат денежных средств. Если в обычное время возвратов за приобретенные клубные карты около 3%, то на сегодняшний - более 30%, а в некоторых регионах - до 40% и выше", - добавила Силина.

Меры поддержки

В Национальном фитнес-сообществе считают, что "без более эффективных системных мер поддержки пройти пандемический кризис сложно". В связи с этим организация ранее направила обращения в Минфин и Минэкономразвития, предложив соответствующие пакеты мер для отрасли.

"На данный момент жизненно необходимы как минимум несколько мер поддержки: освободить предприятия отрасли от уплаты всех налогов за четвертый квартал 2021 года, снизить страховые взносы до 15% на весь фонд заработной платы, внедрить снижение налогов на землю, имущество, отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения для владельцев коммерческой недвижимости, которые предоставляют площади в аренду фитнес-операторам с целью дальнейшего понижения стоимости арендных платежей, ввести программы кешбэка, дешевые невозвратные клубные карты", - перечислила Силина.

По ее словам, большинство инструментов государство уже проработало, существует механизм их использования. Так, благополучно пользуется преференциями по страховым взносам с фонда оплаты труда цифровая отрасль, мораторий на возвраты и программу кешбэка использует туристическая отрасль, дешевые невозвратные билеты введены в авиаотрасли, уточнила она.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России. Сообщество имеет 44 официальных представительства. В состав организации входят 9 профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Сообщество является официальным партнером Министерства спорта РФ.