Исследование: траты россиян на развлечения выросли за три квартала почти на 20%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сумма одной покупки в категории "развлечения", куда входят, в том числе кино и парки аттракционов, выросла у россиян за три квартала этого года на 19% в сравнении с тем же периодом 2020 года, следует из статистики банка "Русский стандарт".

"За три квартала 2021 года общее количество операций по картам банка при оплате развлечений у россиян выросло на 35%, а средний чек - на 19% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 2 тыс. 41 рубль. Объяснить эту динамику можно ослаблением ограничений с января по сентябрь текущего года по сравнению с жесткими карантинными мерами 2020 года в работе развлекательных центров, кинотеатров, театров, фитнес-центров и прочее", - рассказали ТАСС в "Русском стандарте".

Согласно статистике банка, в пятерку трат в сфере "развлечения", где было отмечено самое большое число операций за три квартала 2021 года, вошли кино (средний чек - 857 рублей), спорт (средний чек - 3 тыс. 181 рубль), рекреационный туризм и лагеря отдыха (1 тыс. 201 рубль), парки аттракционов и фестивали (925 рублей), а также билеты в театры и концерты (средний чек - 2 тыс. 860 рублей).

Лидерами среди городов, где россияне чаще всего тратили деньги на развлечения, стали Москва (средний чек - 2 тыс. 141 рубль), Санкт-Петербург (3 тыс. 097 рублей), Казань (1 тыс. 391 рубль), Екатеринбург (1 тыс. 509 рублей) и Новосибирск (средний чек - 1 тыс. 389 рублей).

При этом, как показала статистика банка, мужчины тратят на развлечения больше. Их средний чек одной покупки за три квартала 2021 года оказался выше, чем у женщин - 2 тыс. 247 рублей против 1 тыс. 704 рублей.

В рамках исследования были изучены количество, сумма и средние чеки покупок в категории "развлечения" по картам банка "Русский стандарт" за три квартала 2021 года, а также за аналогичный период 2020 года.