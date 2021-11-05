Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля Россией

НУР-СУЛТАН, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не подтвердило информацию украинской стороны о том, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев.

"Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", - сказал Уакпаев, отвечая на вопрос о поставках казахстанского угля на Украину.

4 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Украины Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. В своем телеграм-канале он написал, что "все соответствующие поставки в ноябре заблокированы". По его словам, технически блокирование происходит на уровне компании "Российские железные дороги", которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ.

С 1 ноября РФ прекратила экспорт энергетического угля на Украину. Российская компания "Интер РАО" 21 октября отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.