Австрия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Россией

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Австрия с 9 ноября в ответ на шаг Москвы снимает ограничения на авиасообщение с Россией. Об этом сообщил в пятницу статс-секретарь Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Магнус Бруннер.

По словам Бруннера, прошлогодние ограничения из-за COVID-19 продемонстрировали, насколько важно поддерживать авиасообщение в трудные времена. "Поэтому я хочу поблагодарить Минтранс России за хорошее сотрудничество", - подчеркнул Бруннер, который неоднократно высказывался за возобновление авиасообщения между Австрией и Россией.

"9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и Россией с российской стороны будут сняты. Австрия также снимает взаимные ограничения", - говорится в распространенном заявлении Бруннера.

Он назвал важным возврат к нормальному воздушному движению между двумя странами с учетом соответствующих санитарных норм и правил въезда. "Поддержание авиасообщения между нашими странами имеет решающее значение не только для авиационного сектора, но и для оживления экономических и социальных отношений, а также для нашей экономики, - отметил стас-секретарь. - Настало время вернуть доверие пассажиров. Мы должны показать, что надежное авиасообщение между Австрией и Россией может быть обеспечено".

В настоящее время между Австрией и Россией выполняется ограниченное количество авиарейсов. Въезд в Австрию из России возможен при соблюдении определенных правил в условиях пандемии COVID-19. Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Австрией и рядом других стран.