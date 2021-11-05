Торгпред РФ в КНР заявил о заинтересованности Китая в развитии торговли с Россией

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Китай заинтересован в стимулировании новых точек роста в торговле с Россией и расширении сфер торгово-экономического взаимодействия. Об этом заявил в пятницу торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский в видеообращении на церемонии открытия национальной экспозиции России на проходящей в Шанхае четвертой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE).

"Полагаем важным подчеркнуть, что потенциал российского экспорта далеко не исчерпывается представленными на ЭКСПО товарами. Отмечаем постоянно растущий интерес китайского потребителя к гораздо более широкой линейке продукции из России, как сельскохозяйственной, так и промышленной. Китайские партнеры высказывают заинтересованность в стимулировании новых точек роста российско-китайской торговли, которая, не премину заметить, по своему объему по итогам трех кварталов 2021 года уже перевалила за отметку в 102 млрд долларов США. Экспорт из России составил 55,13 млрд долларов", - сказал он.

К новым перспективным направлениям двустороннего торгово-экономического взаимодействия в Китае, по словам торгпреда, можно отнести цифровую экономику, научно-технические инновации, биомедицину, зеленое низкоуглеродное развитие. "Интерес к сотрудничеству есть в судостроении, двигателестроении, энергетическом машиностроении. Перспективным аспектом является промышленная кооперация. Считаем, что во всех этих сферах у российско-китайского сотрудничества огромный потенциал", - констатировал Алексей Дахновский.

Эта выставка, организуемая всего лишь в четвертый раз, успела завоевать репутацию и авторитет среди участников и посетителей, однако, как указал торгпред, в нынешнем году, как и в 2020-м, в силу продолжающейся эпидемии коронавируса, на нее смогло приехать меньше участников, чем хотелось бы. "Это касается и российских компаний. Спрос на присутствие в Шанхае был большим, мы знаем о многих потенциальных участниках. К сожалению, в силу известных пандемических ограничений на въезд в Китай, российское офлайн-участие оказалось менее значительным, чем могло бы быть, а часть экспонентов ушла в онлайн", - сказал он, уточнив, что на этой выставке российские экспортеры предлагают китайским потребителям не только уже полюбившиеся пищевые товары, но и машинотехническую продукцию.

В этом году выставка пройдет 5-10 ноября. Участие в ней примут почти 3 тыс. компаний из 127 стран и регионов мира, что превышает показатели 2020 года. Российская экспозиция представлена более чем 30 компаниями, около половины из которых примут участие в выставке в режиме онлайн.

В 2020 году по итогам 3-й CIIE были заключены сделки на сумму свыше 72,6 млрд долларов. Соответствующий показатель оказался на 2,1% больше того, который был зафиксирован на импортном ЭКСПО 2019 года. В общей сложности в выставке 2020 года приняли участие порядка 2,6 тыс. компаний из 124 стран и регионов мира.