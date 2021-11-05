Спикер парламента Монголии заявил о намерении страны укрепить торговое сотрудничество с РФ

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Монголии и России необходимо уделить особое внимание развитию торгово-экономических отношений и сокращению дисбаланса в двусторонней торговле. Об этом заявил в пятницу председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым в день столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Считаем, что в наших двусторонних отношениях мы должны уделить особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества и сокращению большого дисбаланса в нашей торговле. Считаю, что мы должны со стороны двух парламентов обратить необходимое внимание на этот вопрос и сотрудничать в этом направлении", - сказал он.

По его словам, в 2018 году, согласно статистическим данным, "общий объем товарооборота между двумя странами достиг $1,8 млрд".

"В 2020 году, конечно, объемы торговли немножко сократились из-за пандемии коронавируса. Объем общей торговли составил $1,5 млрд, из них всего 57 млрд составил наш экспорт и 1 млрд 450 тыс. составил импорт. По состоянию на первые девять месяцев 2021 года наш объем торговли составил тоже 1,5 млрд", - добавил он. - Конечно, здесь есть о чем подумать и обратить внимание".

Спикер монгольского парламента отметил, что межпарламентское сотрудничество имеет особое значение в развитии отношений между двумя странами. По его словам, межпарламентская группа РФ и Монголии работает очень успешно и активно.

Флагман сотрудничества

По словам спикера парламента, флагманом монголо-российского сотрудничества является АО "Улан-Баторская железная дорога". "Это общество работает очень эффективно и хорошо, но в рамках улучшения эффективности работы этого общества существует ряд вопросов и проблем, над которыми мы работаем. В частности, это <…> вопрос увеличения уставного фонда этого общества", - добавил глава монгольского парламента.

Кроме того, он упомянул, что Монголия сотрудничает с российской компанией "Интер РАО" по реализации проекта по обновлению и расширению ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.