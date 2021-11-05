На Украине к теплоснабжению не подключено более 10% жилого фонда

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Десять процентов жилого сектора и 15% объектов социальной сферы еще не подключены к теплоснабжению на Украине, сообщил в пятницу министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в среднем в жилом секторе, и около 85% на объектах социальной сферы", - сказал министр на брифинге.

По его словам, почти на 100% к теплоснабжению подключены жилые дома в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях. "В остальных областях этот показатель сейчас составляет более 90%. При этом Запорожская и Николаевская подключили две трети своих объектов, Херсонская, Одесская - меньше половины жилых домов", - добавил Чернышов.

Министр заверил, что обещание властей не повышать тарифы для населения на тепло и горячую воду в стране в текущем отопительном сезоне остается в силе. "Тарифы для населения увеличиваться в этом сезоне ни в коем случае не будут, тут нет региональной специфики, это касается всех без исключения", - подчеркнул он и пообещал, что министерство будет проверять выполнение соответствующих предписаний местными властями.

По словам Чернышова, в этом отопительном сезоне обеспечена одна из самых низких цен для производителей тепла. Для населения цена составит 7 тыс. 420 гривен ($282) за 1 тыс. куб. м с НДС, для бюджетных и религиозных организаций - 16 тыс. 800 гривен ($640) за 1 тыс. куб. м. "Мы уже сейчас видим, что предложенный объем газа для выработки тепловой энергии для населения по цене 7 тыс. 420 гривен позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона как с точки зрения технической, так и с точки зрения тарифной", - сказал Чернышов.

Министр подчеркнул, что на сегодня ситуация с отопительным сезоном стабильная, и меморандум относительно прохождения отопительного сезона, подписанный между центральными и местными властями, выполняют все регионы. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах" тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.