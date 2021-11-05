В Киеве заявили, что Россия поставляет вдвое меньше газа, чем предусмотрено договором

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Россия поставляет через газотранспортную систему (ГТС) Украины лишь 57 млн кубометров газа в сутки вместо 109 куб. м, которые должна поставлять в соответствии с соглашением, заявил в пятницу министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

"На сегодняшний день Россия поставляет через украинскую ГТС лишь 57 млн куб. м газа в сутки вместо 109 куб. м, которые должна поставлять в соответствии с соглашением", - сказал министр.

По его словам, нынешний отопительный сезон - "это не просто шесть месяцев низких температур". "На самом деле мы видим уже сейчас определенное поле энергетической войны с Россией за монополию в Европе. Сегодня используется энергетический кризис Россией для того, чтобы усилить свое геополитическое положение. И мы это видим по тому, что сегодня российские газовые хранилища заполнены на 99%, при этом в европейских странах, например, в Австрии, - на 55%, в Нидерландах - на 30%", - отметил Галущенко.

По его мнению, действия РФ "имеют единственную цель - помешать присоединению Украины к европейской энергосистеме". "В то же время ЕС и США поддерживают синхронизацию Украины с европейской энергосистемой", - утверждает министр.

Сокращение транзита

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября, до 57 млн куб. м в сутки, а с 1 октября - до 86 млн куб. м в сутки. При этом, сказал Макогон, "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. Он считает, что при существующих объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.