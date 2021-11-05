Минздрав Азербайджана обсуждает с Россией совместное производство вакцины от ковида

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Россия и Азербайджан продолжают обсуждение запуска производства в республике вакцины против коронавируса в рабочем порядке. Об этом заявил ТАСС на полях VIII глобального бакинского форума "Мир после COVID-19" исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

"Конкретных договоренностей пока озвучить не могу, процесс идет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - [Встречи] проходят в рабочем режиме".

"С первых дней пандемии был очень тесный контакт между медиками и организациями здравоохранения, потому что мы проживали пандемию и учились на бегу, как говорится. Контакты продолжаются на уровне министров, их заместителей, рабочих групп. У нас в этом плане полное сотрудничество", - подчеркнул Мусаев.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в июле заявил, что Москва и Баку активно сотрудничают в борьбе с пандемией, в том числе совместно работают над тем, чтобы запустить в республике производство вакцин от коронавируса.