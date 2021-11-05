Казахстан ведет переговоры с "Интер РАО" о возможных перетоках электроэнергии

НУР-СУЛТАН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана ведут переговоры с генерирующей компанией "Интер РАО" о возможных перетоках электроэнергии в связи с возросшим потреблением в республике. Об этом в пятницу сообщил первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков на брифинге.

"У нас энергосистема предусматривает так называемые перетоки электроэнергии из России к нам и от нас в Россию. Мы не называем это импортом, мы называем это перетоками. Работа с "Интер РАО" ведется - это стандартная отраслевая практика. <…> В часы пик у нас идет переток [электроэнергии] из России в Казахстан, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы для аварийных каких-то работ или другого выбытия энергии", - сказал Журебеков.

По его словам, Казахстан может покрывать недостаток электроэнергии за счет таких перетоков. "Это стандартная отраслевая практика, и цены там тоже обсуждаются в пределах тех договоренностей, которые у нас имеются. Мы думаем, что влияния на тарифы [электроэнергии] в Казахстане не будет", - пояснил вице-министр, отвечая на вопрос о переговорах с "Интер РАО".

Он пояснил, что вопрос новых цен для перетоков электроэнергии с российской стороной сейчас не обсуждается. "Отдельные цены на период следующего года мы не обсуждаем. У нас есть текущие перетоки, есть установленная цена, приемлемая для обеих сторон, и в рамках этого ценового коридора мы и ведем переговоры", - уточнил Журебеков.

Как сообщил вице-министр, за 10 месяцев этого года потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 8%. В министерстве энергетики связывают это с увеличением потребления со стороны майнеров.

28 октября врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщила, что компания рассматривает возможность начала коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан на фоне прогнозируемого энергодефицита в стране.