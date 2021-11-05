Жапаров считает, что Центральная Азия становится привлекательной с точки зрения экономики

БИШКЕК, 5 ноября. /ТАСС/. Расположенные в Центральной Азии страны с каждым годом становятся все более перспективными направлениями с точки зрения экономики и финансов. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке в обращении к участникам проходящего в киргизской столице первого международного экономического форума "Евросоюз - Центральная Азия" президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Центрально-азиатский регион из года в год становится все более привлекательным с точки зрения перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. По данным Всемирного банка, в 1993 году ВВП стран Центральной Азии составлял $45 млрд, а к 2019 году он вырос в восемь раз и достиг $347 млрд", - сказал глава киргизского государства. По его словам, ожидается, что к 2030 году эта сумма "практически удвоится" и составит $610 млрд.

"Таким образом, как ценностные, так и сугубо экономические аспекты подтверждают наличие предварительных условий для выстраивания перспективного сотрудничества со странами Европейского союза", - считает Жапаров.

Он также напомнил, что Киргизия прилагает значительные усилия для сокращения выбросов парниковых газов. "К 2030 году Кыргызстан ставит своей целью сократить выбросы парниковых газов на 44 процента. В настоящее время доля нашей страны в структуре общемировых выбросов ничтожна, она составляет всего лишь три сотых одного процента, а природа наших выбросов - не промышленная и связана с непосредственной жизнедеятельностью населения", - продолжил глава государства.

При этом подчеркнув, что республика к 2050 году "постарается достигнуть углеродной нейтральности". "Локомотивом этой безуглеродной политики станут возобновляемые источники энергии и в первую очередь - гидроэнергетика. Мы намерены поэтапно реализовать проекты по строительству малых и средних гидроэлектростанций с целью полного перевода на электроэнергию промышленной отрасли и сектора жилищно-коммунального хозяйства", - заверил президент.