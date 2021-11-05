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Премьер Белоруссии заявил, что рынок России будет определяющим для республики долгие годы

Роман Головченко отметил, что реализация союзных программ принесет пользу обоим государствам

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Российский рынок для белорусских производителей будет определяющим долгие годы, реализация союзных программ принесет пользу обоим государствам. Об этом заявил в пятницу журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Безусловно, мы полагаем, что от этого [реализации программ] выиграют все. В первую очередь от этого выиграют белорусские производители. Потому что российский рынок будет иметь для нас определяющее значение на протяжении еще долгих лет, это огромный потребитель наших товаров и услуг", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба правительства.

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