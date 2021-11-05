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Пашинян назвал научную сферу одной из возможно приоритетных во взаимодействии Армении и РФ

Президент РАН Александр Сергеев в свою очередь отметил, что заинтересован в расширении сотрудничества с армянскими учеными и исследователями

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие в научной области может стать одним из ключевых направлений армяно-российского стратегического сотрудничества. Как в пятницу сообщила пресс-служба армянского кабмина, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

"Пашинян отметил важность развития и расширения сотрудничества между Арменией и Россией в области науки. Он приветствовал инициативы, направленные на расширение армяно-российских связей в области науки, отметив, что правительство Армении сделает все возможное для их успешной реализации. По словам премьер-министра, область науки может стать одним из ключевых направлений армяно-российского стратегического сотрудничества", - отметил он.

Сергеев подчеркнул, что заинтересован в расширении сотрудничества с армянскими учеными и исследователями, добавив, что ведутся обсуждения конкретных предложений. "По словам президента Российской академии наук, в советские годы сотрудничество армянских и российских ученых находилось на высоком уровне, армянские ученые внесли значительный вклад в развитие области науки", - отмечается в сообщении кабмина.

Ранее в пятницу президент РАН Александр Сергеев и глава Национальной академии наук Ашот Сагян подписали меморандум о принятии дорожной карты российско-армянского научного сотрудничества. Делегация российских ученых также проведет встречу с католикосом Армении Гарегином II.

Теги
АрменияРоссияСергеев, Александр МихайловичПашинян, Никол Воваевич
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