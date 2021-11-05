Премьер Казахстана предложил создать деловой совет "Центральная Азия - ЕС"

НУР-СУЛТАН, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил организовать деловой совет "Центральная Азия - ЕС", в котором будут участвовать руководители госорганов и представители бизнеса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам выступления Мамина на первом экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия" в Бишкеке.

"Премьер-министр выступил с инициативой создания делового совета "Центральная Азия - ЕС", в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат", - говорится в сообщении.

Для привлечения и структурирования европейских инвестиций в Центральной Азии Мамин предложил площадку Международного финансового центра "Астана", где к настоящему времени около 70 компаний из ЕС работают в благоприятном налоговом, визовом и трудовом режиме.

"В целях обеспечения перехода центральноазиатских республик и стран Европейского союза к устойчивым моделям развития премьер-министр Казахстана предложил рассмотреть возможность совместной разработки "Концепции зеленой экономики" для регионов Центральной Азии и ЕС. Аскар Мамин выразил готовность Казахстана выступить партнером ЕС в достижении целей и задач Европейского зеленого курса (European Green Deal), сотрудничать с Европейскими сырьевым и аккумуляторным альянсами, Европейским инвестиционным банком по экологическим инициативам", - пояснили в пресс-службе.

Глава правительства Казахстана подчеркнул необходимость усиления совместной работы в формате "ЕС - Центральная Азия" с учетом перехода стран на постпандемическую повестку развития. Он отметил важность интеграции производственных активов стран ЕС и Центральной Азии для формирования новых цепочек производства и сбыта продукции.