Главный индекс Франкфуртской биржи вырос до самого высокого уровня в своей истории

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в пятницу днем вновь обновил свой максимум, достигнув самого высокого уровня в своей истории - 16 097 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

После уверенного роста в течение дня в пятницу DAX снова превысил отметку в 16 000 пунктов. Однако затем индекс незначительно снизился до 16 087 пунктов. Таким образом, DAX побил предыдущий рекорд, установленный в четверг (16 069 пунктов). В начале января индекс преодолел барьер в 14 000 пунктов, а в конце марта впервые превысил отметку в 15 000 пунктов.

Во многом подобный рост связан с высокими показателями рынка труда США.